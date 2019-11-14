Ватсап Лендинг – что это и как создать от А до Я

На самом деле (WhatsApp) Ватсап лендинг это вовсе (совсем) и Не лендинг. Это скорее высокоэффективный элемент цифровой воронки продаж. А еще правильнее этого друга называть WhatsApp (Ватсап) ботом.

Сразу хочу сказать, что я лично протестировал этот механизм и остался им крайне доволен, я думаю, что на сегодняшний день Ватсап лендинг это лучший инструмент для увеличения количества заявок.

При этом, вы можете вообще не использовать сайт, а за один (два) часа сделать Ватсап лендинг и получать заявки – это действительно круто, но обо всём по порядку.

Для начала, давайте разберемся как эта штука работает. Я думаю (уверен) что каждый из вас, хотя бы раз в жизни видел или слышал, что такое Ватсап.

Да, это такой чат, который привязан к вашему номеру телефона, где можно отправлять различные сообщения. Так вот, большинство людей пользуется обычным Ватсапом, но есть еще и Ватсап бизнес (тоже бесплатный) и главная фишка (которая нам понадобится) Ватсап бизнеса в том, что там можно создавать автоответчик.

Автоответчик работает так. Если вам, кто-то впервые напишет сообщение, то ему в автоматическом режиме придёт ответное сообщение, которое (разумеется вы заранее запланировали).

Есть и вторая главная фишка у Ватсап бизнеса. Заключается она в том, что вы можете делать ссылку на свой Ватсап и отправлять её, например, по почте. Если человек нажимает на эту ссылку, то его перекидывает в ваш Ватсап и ему приходит предустановленное сообщение.

Вот на этом (Не хитром) механизме и основывается работа так называемого Ватсап лендинга.

А теперь давайте разберем это на примере, ведь лучше один раз увидеть.

Итак, у нас есть Ватсап бизнес, мы создали на него ссылку и сделали авто сообщение (как это сделать разберем позже)

Теперь, когда у нас есть ссылка, мы можем поступить двумя способами, либо прикрепить её сразу к объявлению (вместо обычной ссылки на сайт), либо на лендинге сделать кнопку, которая будет перекидывать по ссылке. Выглядит это так:

В любом из случаев, человек изначально видит ваше объявление. Он должен по нему кликнуть, без клика магии Не произойдёт.

Итак, он кликает и попадает на ваш обычный мобильный лендинг (рассмотрим первую схему), на этом лендинге как обычно рассказывается про вас и ваш продукт, какие вы хорошие и всё такое.

Как мы все прекрасно знаем, главной задачей лендинга является получение контактов (телефонов, почт) заинтересованной аудитории. Подробнее читайте тут – «Лендинг что это такое простыми словами».

В обмен на контакт вы предлагаете человеку полезность (лид магнит), например, прайс и каталог вашей продукции.

В данном примере мы так и поступили, мы рассказали человеку какие мы замечательные, какой у нас хороший продукт и предлагаем ему узнать больше, скачав каталог.

И каталог этот (внимание) он может получить двумя способами:

— заполнив лид форму на сайте, где нужно оставить имя и телефон

— или нажав на кнопку «Получить каталог через WhatsApp»

Раньше, до появления Ватсап лендинга, выбора у маркетологов Не было и все делали только лид форму, но теперь телефоны потенциальных клиентов можно получать и через Ватсап и это в разы эффективнее.

Подчеркну, что на мобильном лендинге, (о котором сейчас идёт речь) у людей есть выбор: лид форма или Ватсап кнопка.

90% людей выбирают «Ватсап кнопку», т.е. практически все заявки сейчас приходят через Ватсап.

И это очень логично, меньше действий больше конверсия. Тем более, когда люди что-либо запрашивают через Ватсап они в меньшей степени ожидают что им будут «наяривать» по телефону.

Продолжим. После того как человек нажмёт на кнопку «Получить каталог через WhatsApp» у него (неожиданно) откроется Ватсап с административным сообщением как на картинке 2.

Разумеется, чтобы Ватсап открылся он должен быть установлен на телефоне.

После разрешения открыть Ватсап, человек попадает прямиком в чат с вашей компанией, при этом у него выводится сообщение «Отправьте мне каталог», так как будто это он сам написал, ему остаётся только его отправить.

Он нажимает отправить и сообщение отправляется.

В ответ на его сообщение-запрос, в автоматическом режиме (от автоответчика) приходит ответ, ответ может быть любой какой вы запланируете.

В моём случае оно выглядит следующим образом: «Спасибо за то, что обратились в компанию №, каталог доступен по данной ссылке.

Человек переходит по ссылке и получает каталог, а отдел продаж получает свежий контакт заинтересованного клиента, которому он непременно позвонит и спросит: Здравствуйте, вы скачивали у нас каталог, подскажите я правильно понимаю, что вас интересует продукт №» ну и далее по сценарию продаж.

Есть и второй вариант (как вы заметили) когда в объявлении сразу установлена ссылка на Ватсап лендинг. При клике на такое объявление, человек сразу попадает на этап 2 минуя мобильный лендинг.

«И это же круто!» – скажете вы.

Ведь становится на один шаг меньше, а значит конверсия будет выше. Подтверждаю, конверсия будет выше, но есть одно, причём это Но вполне ожидаемое.

Я разумеется проводил такой эксперимент, при котором сразу из объявления люди попадали к нам в Ватсап. И еще до эксперимента я ожидал, что Заявки, в данном случае, могут быть более грязные. Потому что любой клик — это практически заявка, а у нас много тех, кто просто кликает на красивые картинки, а затем в испуге жмёт всё подряд.

Ожидания подтвердились, стало приходить очень много Не целевых заявок, которые создают шум в отделе продаж. Поэтому было решено между объявлением и Ватсапом сделать небольшой фильтр в виде мобильного лендинга. Люди вначале попадают на лендинг, понимают, что к чему и уже затем (те кто наиболее заинтересован) идут в Ватсап.

Тестировался трафик из Инстаграма и РСЯ в обоих случаях приходили весьма хорошие целевые заявки (разумеется Не все, брак всегда бывает).

Схема, которую я сейчас озвучил это бесплатная схема, для которой вам нужен только телефон с установленным Ватсапом и выход в интернет.

Есть и платные варианты, где вас подключают к полноценному Ватсап боту который может оправлять в заданной последовательности и даже вариативно различные сообщения. Он может быть интегрирован с CRM и много другое. Но это уже платная история, которую (на мой взгляд) имеет смысл использовать если бесплатная зашла.

Как сделать Ватсап лендинг

Разумеется, я должен вам рассказать, как сделать Ватсап лендинг, чтобы вы в своих проектах увеличили конверсию на максимум и поделились кейсами в комментариях.

Итак, вам нужен смартфон на андорид с сим картой и постоянным выходом в интернет.

Лучше для этой темы использовать отдельный телефон, который будет постоянно лежать дома или в офисе (зависит от того где вы работаете). Телефон может быть подключен и к вай фай сети, не принципиально, суть в том, что автоответчик будет работать только в том случае, когда ваш Ватсап телефон в сети. Если телефон будет Не в сети, то люди просто Не будут получать запрашиваемые полезности, разумеется их это огорчит. Но сильно Не расстраивайтесь, при включении в сеть, все всё сразу получат, хотя в этот момент может быть уже поздно – конкуренты Не дремлют.

Если у вас есть этот набор (телефон на андроиде + интернет), то скорее газуйте в Play Маркет и скачивайте WhatsApp Business.

После скачивания переходите в настройки, для этого нужно жмякнуть на три точки.

Теперь нужно перейти в «Бизнес настройки»

Тут рекомендую сразу настроить профиль компании, задать красивую аватарку, сделать сочное описание и т.д.

Но для наших целей это Не главное, для наших целей нужно настроить опцию «Приветственное сообщение»

Выставляем переключатель в положение «Вкл» и создаём красивый текст приветственного сообщения. Не забудьте в сообщение добавить ссылку на каталог, прайс или другой лид магнит, который вы обещали человеку.

Попробуйте подойти к составлению приветственного сообщения творчески. Если у вас есть видео о компании, можете добавить ссылку на него, если у вас есть видео о продукте, которым интересуется человек, тоже дайте ссылку. Включайте по фантазию по максимуму.

Ну вот собственно почти и всё осталась одна маленькая деталь, без которой к сожалению механизм Не заработает.

Нужно создать ссылку на Ваш новенький «Ватсап лендинг».

Для того чтобы вы сделали это на легке, я подготовил шаблон – измените данные на свои и вуаля всё готово.

https://api.whatsapp.com/send?phone=79180000000&text=Отправьте%20мне%20каталог

В этой ссылке меняете номер телефона на номер вашего Ватсапа и текст на ваш текст, собственно и всё ссылка готова, осталось придать более красивый вид.

Для этого идёте на click.ru и там в один клик всё делаете.

Ура, теперь у вас есть ссылка на ваш личный Ватсап лендинг, размещайте её где посчитаете нужным, но делайте это с умом!

P.S.: Друзья, при таком бесплатном способе использования Ватсап лендинга, очень сложно точно отслеживать источники заявок. Например в моём случае, у меня было два источника Яндекс и Инстаграм. Чтобы понимать, что откуда приходит, я создал два Ватсап лендинга один для Яндекса, другой для Инсты. Для этого нужно было установить сразу два Ватсапа на один телефон, как я это сделал читайте в следующей статье.